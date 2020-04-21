"Белоруснефть" зарегистрировала более 90 ноу-хау в 2019 году

21 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В компании "Белоруснефть" в 2019 году зарегистрировали более 90 ноу-хау. В основном они касаются автоматизации, цифровизации и освоения трудноизвлекаемых запасов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Свои предложения внесли 147 авторов. Экономический эффект от внедрения самых интересных новшеств составил более Br570 тыс. В числе лидеров по рационализации - нефтегазодобывающее управление "Речицанефть", управление по повышению нефтеотдачи пластов и ремонту скважин, а также Светлогорское управление буровых работ.

Одно из ноу-хау - блочная установка для учета многофазной жидкости. Она внедрена в НГДУ "Речицанефть", также здесь завершено обновление промысловой системы телеметрии. "На Белорусском газоперерабатывающем заводе реконструирована станция химводоподготовки с установкой системы обратного осмоса. Завершаются работы над автоматизированной системой управления энергетическим комплексом предприятия", - рассказали в пресс-службе.

Инновацией в бурении стало использование двух мобильных установок АРС-250 производства ОАО "Сейсмотехника". Основные процессы полностью автоматизированы и компьютеризированы, что позволяет ставить производственные рекорды.

При работе с трудноизвлекаемыми запасами углеводородов используется самая перспективная на сегодня технология гидравлического разрыва пласта - Plug&Perf.

В 2020 году в "Белоруснефти" приступили к созданию организационно-информационной инфраструктуры для интеллектуализации нефтедобычи. Проработано несколько вариантов цифровизации этого процесса на основе мирового опыта. Специалисты управления "Связьинформсервис" разработали стратегию информатизации предприятия, цифровизируют бизнес-процессы, ввели в эксплуатацию модульный центр обработки данных, начали внедрять технологии удаленного доступа к информационным ресурсам компании. Все это содействует повышению надежности хранения, скорости обработки и предоставления информации.

Инновационная работа продолжается.

Производственное объединение "Белоруснефть" создано в 1966 году. Предприятие ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, работает в других странах.-0-