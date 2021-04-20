"Белоруснефть" завершила реконструкцию газопровода Осташковичи-БГПЗ

20 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. "Белоруснефть" завершила реконструкцию газопровода, соединяющего Осташковичское нефтяное месторождение и Белорусский газоперерабатывающий завод, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Промысловый газопровод Осташковичи-БГПЗ ввели в эксплуатацию после реконструкции, которую начали в 2017 году. Работы выполняли специалисты ПУ "Нефтеспецстрой". Они демонтировали отработавший нормативный срок газопровод 1976 года постройки и проложили новый.

"На объекте реализована напорная герметизированная схема транспортировки попутного нефтяного газа от Осташковичского нефтяного месторождения до Белорусского газоперерабатывающего завода. Такой метод полностью исключает при нормальном технологическом режиме возможность возникновения пожароопасной ситуации", - рассказали на предприятии.

По газопроводу будет поставляться ориентировочно 230-260 тыс. куб.м попутного нефтяного газа в сутки со второго и третьего нефтепромыслов компании "Белоруснефть".

Газопровод Осташковичи-БГПЗ расположен в Светлогорском и Речицком районах. Его максимальная производительность - 300 тыс. куб. м в сутки, рабочее давление 0,45 МПа. Режим работы круглосуточный, круглогодичный. Протяженность газопровода - 32444 м, диаметр трубы - 720 мм. Как уточнили в компании, на этом объекте сварщики "Нефтеспецстроя" впервые выполнили сварку труб такого большого диаметра

Производственное объединение "Белоруснефть" создано в 1966 году. Предприятие ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, работает в нефтяной сфере других стран.-0-