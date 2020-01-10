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10:22
Первые партии белорусских патронов поставлены на экспорт
Экономика
10:11
Взрыв вулкана в Мексике запечатлели на видео
Калейдоскоп
10:02
Затмение Луны смогут наблюдать жители Беларуси 10 января
Калейдоскоп
09:50
Белорусская АЭС вошла в состав "Белэнерго"
Экономика
09:38
Иран отверг обвинения в причастности к крушению самолета в Тегеране
В мире
09:15
Мужчина погиб на пожаре в Чашникском районе
Происшествия
08:57
Ночью в Минске столкнулись микроавтобус и легковушка, один из водителей в больнице
Происшествия
08:45
Пропавший более двух месяцев назад пятилетний мальчик из Гродно нашелся в Анапе
Происшествия
08:39
"Украина с любовью" предстанет в работах мастера Любови Коваленко на выставке в Гомеле
Культура
08:20
Брестский облисполком ввел в практику проведение телефонных горячих линий
Регионы
08:05
В Минске новогодние ели централизованно соберут для утилизации. А что с ними делать в других городах?
Регионы
07:50
Выставка известного латышского живописца Освальда Звейсалниекса открывается в Полоцке
Культура
07:38
Дед Мороз и Снегурочка прилетят на вертолете поздравить гостей праздника у Дома милосердия в Минске
Афиша
07:24
Конгресс США одобрил ограничение полномочий Трампа по применению силы против Ирана
В мире
07:16
Праздничный концерт для учащихся детских школ искусств пройдет в Могилеве
Регионы
07:06
Душевный день благодарности проведут студенты медуниверситета в Гомеле
Регионы
07:00
Картина дня: вручение премии "За духовное возрождение", 100 талантов НАН Беларуси и открытие Олимпиады в Лозанне
Общество
00:45
Чемпион "Формулы-1" Хэмилтон пожертвует $500 тыс. на борьбу с пожарами в Австралии
В мире
09.01.20
09.01.20
23:59
В Бразилии зафиксировали неизвестное заболевание
В мире
09.01.20
23:30
Индиец изобрел защищающую от насильников губную помаду
Технологии
09.01.20
22:59
Леонардо Ди Каприо спас в Карибском море человека, который 11 часов находился в воде
Калейдоскоп
09.01.20
22:31
ФОТОФАКТ: Tеплая погода в Минске
Регионы
09.01.20
22:27
Первые овощи нового урожая планируют продавать в Могилеве с конца февраля
Регионы
09.01.20
22:11
Белорусские гандболисты победили сербов на старте чемпионата Европы
Спорт
09.01.20
22:05
Японская органистка Хироко Иноуэ выступит 29 января в Минске
Афиша
09.01.20
22:05
Названы лучшие легкоатлеты Беларуси 2019 года
Спорт
09.01.20
21:35
Пьяного таксиста задержали в Бресте
Происшествия
09.01.20
21:34
Найти домашнего питомца можно на благотворительной выставке в Минске
Регионы
09.01.20
21:28
Белтелерадиокомпания покажет церемонию вручения премии Президента "За духовное возрождение"
Общество
09.01.20
21:10
"Январские музыкальные вечера" занимают особое место в культурной палитре Бреста - Рогачук
Культура
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Экономика
10 января 2020, 09:50
Белорусская АЭС вошла в состав "Белэнерго"
https://atom.belta.by/ru/belaes_ru/view/belorusskaja-aes-voshla-v-sostav-belenergo-10502/
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