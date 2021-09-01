Белорусская ассоциация легпрома будет сотрудничать с Российским союзом кожевников и обувщиков

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская ассоциация легкой промышленности и Российский союз кожевников и обувщиков подписали меморандум о сотрудничестве во время международной выставки МОСШУЗ в Москве, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна "Беллегпром".

Белорусская делегация во главе с председателем "Беллегпрома" Татьяной Лугиной посетила ключевое событие для рынка обуви и аксессуаров в Восточной Европе - выставку МОСШУЗ, которая проводится с 1997 года. Участники - более 600 компаний из 30 стран.

Глава "Беллегпрома" выступила во время круглого стола "Кожевенно-обувная отрасль ЕАЭС. Достижения. Перспективы", где обсуждалось взаимодействие и сотрудничество предприятий кожевенно-обувной отрасли Евразийского экономического союза, промышленный потенциал общего рынка. Отдельно участники остановились на вопросах обязательной маркировки товаров: каковы базовые принципы и перспективы введения обязательной маркировки обувной продукции на территории стран ЕАЭС, насколько маркировка оправдывает себя как инструмент борьбы с контрафактом и незаконным оборотом продукции.

"Очень важно, что сегодня мы уже можем встретиться офлайн и обсудить со всеми заинтересованными актуальную повестку кожевенно-обувной отрасли. Не секрет, что именно эта сфера легкой промышленности существенно пострадала вследствие пандемии. Сегодня рынки ожили: мы видим это в том числе и на форуме. Приятно, что наши флагманы "Минское производственное кожевенное объединение" и "Галантэя" представлены на выставке в качестве экспонентов", - отметила Татьяна Лугина.

Она также озвучила первые результаты выставки. Белорусская ассоциация легкой промышленности и Российский союз кожевников и обувщиков подписали меморандум о сотрудничестве, а представленные на выставке белорусские предприятия заключили сделки на сумму $3 млн.-0-