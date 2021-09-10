Белорусская ассоциация легпрома будет сотрудничать с "Союзлегпромом"

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская ассоциация предприятий легкой промышленности и Российский союз предпринимателей текстильной и легкой промышленности ("Союзлегпром") подписали меморандум о сотрудничестве во время международной выставки тканей и текстильных материалов "Интерткань-2021. Осень", которая проходит в эти дни в Москве, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт концерна "Беллегпром".

В церемонии открытия выставки вместе с представителями целого ряда госорганов России приняла участие глава "Беллегпрома" Татьяна Лугина. "Нам удалось встретиться в широким кругом партнеров, обсудить перспективы взаимодействия, новый ракурс отношений в постпандемийном мире. С удовольствием пригласили коллег стать участниками нашей юбилейной 45-й международной выставки BelTexIndustry-2021, которая пройдет в Минске 6-8 октября", - сказала руководитель концерна.

Также во время мероприятия был подписан важный документ - меморандум о сотрудничестве между Белорусской ассоциацией предприятий легкой промышленности и Российским союзом предпринимателей текстильной и легкой промышленности. Руководители объединений выразили надежду на успешное сотрудничество и развитие отношений двух стран в сфере легкой промышленности, закрепленное соглашением.

Юбилейный сезон выставки "Интерткань-2021. Осень" проводится в рамках форума "Развитие текстильной и легкой промышленности России: опыт регионов". Для посетителей работают специальные салоны - TEXTILE&HOME и Factory Outsource Week.-0