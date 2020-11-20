20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская делегация деловых кругов участвует в стамбульском форуме MUSIAD Expo, сообщили корреспонденту БЕЛТА в генеральном консульстве Беларуси в Стамбуле.

В составе делегации руководство пяти белорусских предприятий различного профиля - "Лидсельмаша", Дзержинского экспериментально-механического завода, ОАО "СтанкоГомель", ЗАО "Дор-МПЗ", ООО "ЭкоУтилизацияСервис". Участие белорусских представителей организовано при поддержке Минского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты и генконсульства.

Белорусская делегация провела переговоры с экспонентами выставки, ключевыми предприятиями Турции, занятыми в области строительства, машино- и станкостроения, экологических технологий с целью налаживания взаимовыгодного сотрудничества. Представители белорусских предприятий ознакомились с мировыми тенденциями в производстве товаров, услуг и развитии технологий.

18-й по счету форум MUSIAD Expo 2020 является международной выставкой и бизнес-форумом турецкой Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей MUSIAD. Он проводится при поддержке турецкого правительства раз в два года. В этом году выставка развернулась в 10 тематических павильонах общей площадью 100 тыс. кв.м. Представлены такие направления, как строительство, экологические технологии, автомобильная и металлургическая промышленность, энергетика, логистика, информационные технологии, текстиль, кондитерские изделия, обувной сектор, химическая отрасль, продовольствие и сельское хозяйство, недвижимость, потребительские товары, мебель, туризм, здоровье.-0-

Фото генерального консульства Беларуси в Стамбуле