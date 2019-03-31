Белорусская делегация посетила Чжэцзян для изучения опыта развития электротранспорта

31 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Делегация во главе с заместителем премьер-министра Беларуси Игорем Ляшенко 28 - 29 марта посетила китайскую провинцию Чжэцзян с целью изучения опыта Китая по развитию электротранспорта, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Генеральном консульстве Беларуси в Шанхае.

Делегация, в составе которой были первый заместитель министра промышленности, исполняющий обязанности гендиректора СЗАО "БЕЛДЖИ" Геннадий Свидерский, генеральный консул Беларуси в Шанхае Валерий Мацель, председатель Борисовского райисполкома Геннадий Денгалев, руководители БелАЗа и ОАО "БАТЭ" Петр Пархомчик и Александр Марченко, посетила ряд заводов и НИИ чжэцзянского автохолдинга Geely. С китайскими специалистами обсуждены перспективы выпуска в Беларуси автомобилей на новых источниках энергии (электромобили), вопросы сборки автомобилей на белорусско-китайском совместном предприятии "БЕЛДЖИ". Кроме того, определены дальнейшие пути реализации плана локализации. Делегация также приняла участие в собрании акционеров СЗАО "БЕЛДЖИ".

Игорь Ляшенко и члены делегации провели тест-драйв электромобиля Geely.

Вице-премьер Беларуси встретился с заместителем секретаря парткома КПК провинции Чжэцзян, секретарем парткома КПК города Нинбо Чжэн Шаньцзе, с которым обсудил вопросы активизации торгово-инвестиционного сотрудничества Беларуси с данным городом, укрепления и расширения межрегионального сотрудничества с Борисовским районом, наращивания экспорта белорусской продукции на рынок КНР.

Во время визита Игорь Ляшенко также провел встречу с президентом автохолдинга Geely Ань Цунхуэем, на которой стороны наметили ряд шагов по повышению эффективности работы СЗАО "БЕЛДЖИ", включая налаживание регулярных контейнерных железнодорожных перевозок автозапчастей и комплектующих в Беларусь по маршруту экономического пояса Шелкового пути.-0-