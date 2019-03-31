Мобильная версия
Проект Традиции суверенной Беларуси
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
31 марта 2019, Вс
+13°C
Переменная облачность EUR 2.3889
USD 2.1285
RUB 3.2871
Главное
Во время встречи Лукашенко: Беларусь готова сотрудничать с ЕС, но с учетом национальных интересов
Президент
Румас: препятствий для запуска Нежинского ГОКа в срок нет
Экономика
Ермолович: есть потенциальный спрос для нового выхода Беларуси на рынок еврооблигаций
Экономика
В Беларуси приняты дополнительные меры по наведению порядка в системе расчетов при строительстве
Президент
До +17°С ожидается в Беларуси 31 марта
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Гороскоп на апрель 2019 года
12:28 Калейдоскоп
Белорусская делегация посетила Чжэцзян для изучения опыта развития электротранспорта
12:13 Экономика
Наталья Бондарчук: "На мне эспериментировали, но я не думала о здоровье: для меня было важно снять, как замыслил Тарковский"
11:54 Калейдоскоп
Белорусские легкоатлеты Анис Ананенко и Елена Матошко дисквалифицированы за допинг
11:51 Спорт
Лайма Вайкуле отмечает юбилей
11:32 В мире
Два человека пострадали при столкновении легковушки и троллейбуса в Витебске
10:33 Происшествия
"Белавиа" переходит на весенне-летнее расписание
10:00 Общество
Президентом Словакии впервые избрана женщина
09:38 В мире
В Беларуси украинские граждане будут голосовать в Минске и Бресте
09:23 Общество
"Минсктранс" перевел маршруты в европейском направлении на летний график
09:21 Общество
Президентские выборы проходят в Украине
09:12 В мире
Жертвами наводнения в Афганистане стали 32 человека
00:35 В мире
В частной клинике в Мехико произошел взрыв
23:59 В мире
ФОТОФАКТ: Экологическая акция "Час Земли" прошла в Беларуси
23:20 Регионы
Мотивы слуцких поясов нашли отражение в экстерьере и интерьере здания Верховного суда
22:41 Общество
Фильм "Хрусталь" белорусского режиссера стал обладателем кинопремии "Ника"
22:33 Культура
Вблизи города Галаксиди произошло землетрясение магнитудой 5,3
22:22 В мире
В Пружанском районе ищут метеорит
21:32 Калейдоскоп
Купаловский театр будет развивать гастрольную деятельность
21:07 Культура
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Новой Гвинеи
20:59 В мире
Все новости
Темы
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Чемпионат Беларуси по футболу-2019 Чемпионат Беларуси по футболу-2019
Безвизовый режим для иностранцев в Беларуси Безвизовый режим для иностранцев в Беларуси
Прямые телефонные линии власти с населением Прямые телефонные линии власти с населением
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Выход Великобритании из ЕС Выход Великобритании из ЕС
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Белорусская делегация посетила Чжэцзян для изучения опыта развития электротранспорта

Экономика 31.03.2019 | 12:13

31 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Делегация во главе с заместителем премьер-министра Беларуси Игорем Ляшенко 28 - 29 марта посетила китайскую провинцию Чжэцзян с целью изучения опыта Китая по развитию электротранспорта, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Генеральном консульстве Беларуси в Шанхае.

Делегация, в составе которой были первый заместитель министра промышленности, исполняющий обязанности гендиректора СЗАО "БЕЛДЖИ" Геннадий Свидерский, генеральный консул Беларуси в Шанхае Валерий Мацель, председатель Борисовского райисполкома Геннадий Денгалев, руководители БелАЗа и ОАО "БАТЭ" Петр Пархомчик и Александр Марченко, посетила ряд заводов и НИИ чжэцзянского автохолдинга Geely. С китайскими специалистами обсуждены перспективы выпуска в Беларуси автомобилей на новых источниках энергии (электромобили), вопросы сборки автомобилей на белорусско-китайском совместном предприятии "БЕЛДЖИ". Кроме того, определены дальнейшие пути реализации плана локализации. Делегация также приняла участие в собрании акционеров СЗАО "БЕЛДЖИ".

Игорь Ляшенко и члены делегации провели тест-драйв электромобиля Geely.

Вице-премьер Беларуси встретился с заместителем секретаря парткома КПК провинции Чжэцзян, секретарем парткома КПК города Нинбо Чжэн Шаньцзе, с которым обсудил вопросы активизации торгово-инвестиционного сотрудничества Беларуси с данным городом, укрепления и расширения межрегионального сотрудничества с Борисовским районом, наращивания экспорта белорусской продукции на рынок КНР.

Во время визита Игорь Ляшенко также провел встречу с президентом автохолдинга Geely Ань Цунхуэем, на которой стороны наметили ряд шагов по повышению эффективности работы СЗАО "БЕЛДЖИ", включая налаживание регулярных контейнерных железнодорожных перевозок автозапчастей и комплектующих в Беларусь по маршруту экономического пояса Шелкового пути.-0-

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
Беларусь, Китай
Версия для печати
Новости рубрики Экономика
К списку
Афиша выходного дня
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3889 BYN 2.385 BYN 2.39 BYN
USD
2.1285 BYN 2.125 BYN 2.129 BYN
RUB
3.2871 BYN 3.281 BYN 3.289 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Хоккейная команда Президента Беларуси победила брестчан в полуфинале любительского турнира
Все видео

Фотоновости

Экологическая акция "Час Земли" прошла в Беларуси
Все фото

Инфографика

Временные ограничения на республиканских автодорогах На республиканских автомобильных дорогах действуют сезонные ограничения нагрузок на оси транспортных средств, самоходных машин.
Вся инфографика
Президент
Во время встречи Беларусь и Австрия должны наращивать двустороннее сотрудничество и прежде всего в торговле - Лукашенко
В Беларуси приняты дополнительные меры по наведению порядка в системе расчетов при строительстве
Лукашенко назначил представителей государства в органах управления хозяйственных обществ
Политика
Себастьян Курц Курц выступает за дальнейшее выстраивание добрых долгосрочных отношений между Австрией и Беларусью
Дапкюнас и Цуй Цимин обсудили участие в форуме "Один пояс и один путь"
МИД о Кастусе Калиновском: не надо делить, кому он больше принадлежит
Происшествия
Фото из VK-аккаунта ГАИ Витебск Два человека пострадали при столкновении легковушки и троллейбуса в Витебске
Минская налоговая выявила нарушения при продаже смартфонов
Минчанин попался при продаже насвая возле метро
Общество
Марианна Щеткина Совместные молодежные и культурные проекты планируется обсудить на VI Форуме регионов Беларуси и России
"Белавиа" переходит на весенне-летнее расписание
В Беларуси украинские граждане будут голосовать в Минске и Бресте
Регионы
Фото из архива Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 2-4 апреля
ФОТОФАКТ: Экологическая акция "Час Земли" прошла в Беларуси
Домики для ушастых сов появились в Лошицком парке
Спорт
Во время матча Хоккейная команда Президента Беларуси победила брестчан в полуфинале любительского турнира
Белорусские легкоатлеты Анис Ананенко и Елена Матошко дисквалифицированы за допинг
Футболисты БАТЭ победно стартовали в чемпионате Беларуси
Технологии
В соцсети "Одноклассники" появился белорусский язык
В Эстонии разрабатывают датчик для анализа воздуха мобильным телефоном
Соревнования по информационной безопасности пройдут в Минске 30-31 марта
Культура
Фото ОНТ Фильм "Хрусталь" белорусского режиссера стал обладателем кинопремии "Ника"
Купаловский театр будет развивать гастрольную деятельность
НХМ представит литографии Оноре Домье из частной коллекции супругов Деттмар
В мире
Фото Укринформ Президентские выборы проходят в Украине
Лайма Вайкуле отмечает юбилей
Президентом Словакии впервые избрана женщина
Калейдоскоп
Фото из архива Гороскоп на апрель 2019 года
Наталья Бондарчук: "На мне эспериментировали, но я не думала о здоровье: для меня было важно снять, как замыслил Тарковский"
В Пружанском районе ищут метеорит
Газета 7 дней
Весенние краски полевых забот
Главное – не плыть по течению
Личный бронежилет в подарок
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Наталья КАРПОВИЧ. Глава государства: конституционно-правовой статус
Владимир АРЧАКОВ, Олег МАКАРОВ, Алексей БАНЬКОВСКИЙ. Концепция информационной безопасности Республики Беларусь – взгляд в будущее
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Наука и семья как составляющие благополучия
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия