Белорусская делегация примет участие в весенней сессии МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская делегация во главе с министром экономики Дмитрием Крутым направилась в Вашингтон (США) для участия в ежегодных весенних заседаниях советов управляющих Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

На совещаниях МВФ и Группы Всемирного банка встречаются главы центральных банков, министры финансов и развития, руководители из частного сектора, представители гражданского общества и академических кругов, чтобы обсудить вопросы, представляющие общемировой интерес, в том числе перспективы мировой экономики, вопросы глобальной финансовой стабильности, искоренения нищеты, занятости и роста, экономического развития и эффективности помощи.-0-