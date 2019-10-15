Белорусская делегация примет участие в заседаниях советов управляющих МВФ и группы ВБ

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская делегация направилась в Вашингтон (США) для участия в осенних ежегодных заседаниях советов управляющих Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

Визит продлится по 20 октября. В состав делегации вошли министр экономики Дмитрий Крутой, министр финансов Максим Ермолович и заместитель председателя правления Национального банка Дмитрий Калечиц.

Кроме заседаний запланированы встречи с представителями ведущих международных финансовых организаций, таких как Всемирный банк, Международная финансовая корпорация, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Международный валютный фонд.

Участие в мероприятиях такого формата необходимо для поддержания конструктивного диалога в интересах формирования на международной арене позитивного имиджа страны с благоприятным инвестиционным климатом и стабильной макроэкономической ситуацией, отметили в пресс-службе.-0-