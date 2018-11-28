Белорусская делегация приняла участие в международной конференции в Костромской области

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская делегация приняла участие в I Международной конференции "Экспортный потенциал хозяйствующих субъектов Костромской области". На пленарном заседании конференции выступил заместитель министра информации Беларуси Игорь Бузовский, сообщили БЕЛТА в Министерстве информации.

Игорь Бузовский

Игорь Бузовский отметил, что ключевые перемены в условиях глобализации в современном мире, связанные с быстро растущей взаимозависимостью в межгосударственных отношениях, открывают новые перспективы реализации идей интеграции на постсоветском пространстве. Вместе с тем добиться экономической интеграции было бы невозможно простым сближением экономик стран - в первую очередь необходима активизация взаимовыгодного сотрудничества на уровне регионов. В рамках данного вопроса основной задачей, по мнению замминистра, является создание равных условий для работы людей, субъектов хозяйствования.

На мероприятии с докладами и презентациями выступили представители предприятий "Амкодор", "Белювелирторг", "Могилевлифтмаш", Белорусской универсальной товарной биржи.

Представители белорусской делегации приняли участие в работе секций, контактно-кооперационной биржи.-0-

Фото Министерства информации