Белорусская экономика развивается вопреки мировым кризисам и последствиям коронавируса - Ковалев

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская экономика развивается вопреки мировым кризисам и последствиям пандемии коронавируса. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал доктор экономических наук, профессор Михаил Ковалев, комментируя заявления некоторых альтернативных кандидатов в Президенты.

Последняя пятилетка для экономики не была простой. Но в отличие от Латвии, России, Украины, где заводы попросту закрывались, в Беларуси стремились сохранить предприятия, и они продолжают работать. Не стал исключением и 2020 год. "В то время как в странах ЕС производство из-за последствий карантина упало на 15-20%, белорусское - только на 1,7%. Да, весь мир был закрыт и продавать свою продукцию было невозможно. В итоге несколько выросли складские запасы, что немного ухудшило финансовое положение наших промышленных гигантов. Но это временно", - подчеркнул Михаил Ковалев.

"Страны открываются, наша продукция продается (спрос на нее растет, потому что зарубежные заводы из-за карантина стояли). Так что белорусская экономика по итогам года не только не снизится на 6%, как нам предсказывали, а выйдет в ноль или даже из-за отличнейшего урожая на небольшой плюс", - считает эксперт.

Он обратил внимание, что государственный сектор экономики развивается успешно, уровень задолженности у него меньше, чем у частного. "Идет медленная реструктуризация госпредприятий, растет производительность, поэтому сокращается число занятых. Но параллельно растет частный сектор, открываются иностранные предприятия и люди переходят туда. Это естественный процесс. На необходимость создавать мощный частный сектор указывают международные организации, что и происходит", - подчеркнул Михаил Ковалев.

Эксперт высказался также по поводу прибыльности предприятий. "Она могла бы быть больше, но пока еще дороговаты кредиты. Впрочем, процесс снижения ставки рефинансирования уже идет", - сказал он. Эксперт полагает, что по мере ее дальнейшего снижения, на фоне инфляции, которая по итогам 2020 года прогнозируется в диапазоне 5-6%, белорусские предприятия станут прибыльнее зарубежных, которые сегодня одно за другим увольняют из-за короновируса рабочих.-0-