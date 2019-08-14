Белорусская экспозиция будет впервые представлена на Armenia Expo в сентябре

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспозиция Made in Belarus будет впервые представлена на выставке Armenia Expo, которая пройдет в Ереване 12-14 сентября, сообщили БЕЛТА на выставочном предприятии "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.

Armenia Expo - одно из наиболее значимых бизнес-событий Армении, объединяющее предприятия в сфере производства продуктов питания и потребительских товаров, машиностроения, нефтехимии, медицины, информационных технологий.

Экспозиция Made in Belarus организована выставочным предприятием "Белинтерэкспо" при поддержке Белорусской торгово-промышленной палаты и посольства Беларуси в Армении. Брестский электротехнический завод представит аппаратуру железнодорожной автоматики, телемеханики и связи, а также систему автоведения пассажирских поездов, позволяющую соблюдать график движения составов с точностью до 30 секунд. Гомельский электромеханический завод продемонстрирует вагонные замедлители - устройства, которые устанавливаются на железнодорожных путях и служат для торможения движущихся вагонов. Могилевский завод "Строммашина" представит оборудование для добычи нефти и воды из глубинных скважин, а также тюбинги для подземных сооружений метрополитена и шахт. "ГродноОблсельхозтехника" покажет машины для обработки почвы и уборки урожая.

Формирование экспозиции Made in Belarus продолжается, прием заявок на участие завершится 22 августа.

Армения развивает сотрудничество с Беларусью в области промышленности, информационных технологий, медицины, сельского хозяйства. Климат Армении позволяет собирать несколько урожаев в год, и это происходит не без помощи белорусской техники. В 2018 году объем товарооборота между странами составил $45,8 млн, белорусский экспорт - $34,5 млн.

План "Белинтерэкспо" на 2019 год включает проведение более 40 выставок и показ экспозиций в 25 странах, среди которых Азербайджан, Ангола, Аргентина, Болгария, Великобритания, Германия, Грузия, Ирак, Казахстан, Катар, Китай, Куба, Монголия, Нигерия, ОАЭ, Польша, Россия, Сербия, Сирия, Судан, Турция, Узбекистан, Чехия, Швеция.-0-