Белорусская экспозиция открылась на FoodExpo в Кыргызстане

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коллективный стенд Беларуси под брендом Made in Belarus начал сегодня работу на выставке FoodExpo 2019 в Бишкеке (Кыргызстан). Об этом сообщили БЕЛТА в Национальном центре маркетинга Министерства иностранных дел.

Беларусь на выставке представлена такими предприятиями, как СП ОАО "Спартак", ОАО "Пинский мясокомбинат", ОАО "Поставский молочный комбинат", ОАО "Можелит" и РУП "Белоруснефть-Особино". Организатором белорусской экспозиции выступил Национальный центр маркетинга МИД при поддержке посольства Беларуси в Кыргызстане.

Во время работы выставки запланирована конференция FoodForum, на которой поставщики смогут встретиться с представителями торговых сетей и дистрибьюторами Кыргызстана и провести переговоры. Деловую программу дополнят конгрессы, круглые столы, презентации, мастер-классы, двусторонние встречи для обсуждения актуальных вопросов пищевой отрасли.

FoodExpo 2019 продлится по 18 апреля. Выставка является наиболее важным отраслевым мероприятием в Кыргызстане. Она проходит в рамках 3-го международного конгрессно-выставочного форума "Неделя пищевой индустрии в Кыргызской Республике". В 2018 году на форуме были представлены компании из Беларуси, Болгарии, Индонезии, Италии, Казахстана, России, Турции, Узбекистана, Франции и других стран. Посетили выставку около 3,5 тыс. человек, из которых 95% составили профессионалы пищевой индустрии.

По итогам 2018 года товарооборот между Беларусью и Кыргызстаном составил более $130 млн, из которых основная доля приходится на экспорт белорусских товаров. Из пищевой продукции особенно востребованы на кыргызстанском рынке мясо птицы, молоко, в том числе сухое, сливки сгущенные, масло сливочное, сыры и творог, сахар.-0-