Белорусская экспозиция открылась на международной технической выставке в Болгарии

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспозиция Made in Belarus открылась на 75-й международной технической выставке International Technical Fair, которая проходит по 28 сентября в Пловдиве (Болгария). Об этом БЕЛТА сообщили в отделе по маркетингу и связям с общественностью предприятия "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.
Свою продукцию представляют пять отечественных предприятий нефтехимической промышленности. В частности, ОАО "Белшина" знакомит посетителей с широким ассортиментом шин для легковых и грузовых автомобилей, Гомельский химический завод - с минеральными удобрениями.
Завод горного воска демонстрирует пропитку для упаковки пищевых продуктов, гидравлические масла, воск для изготовления свечей, ОАО "Нафтан" - дизельное и реактивное топливо, автомобильный бензин, смазочные материалы, продукты нефтехимии для производства текстильных тканей, ковров, искусственного меха, бытовой химии. Ассортимент ОАО "Полоцк-Стекловолокно" включает строительные, конструкционные и высокотемпературные материалы.
Организатор экспозиции - выставочное унитарное предприятие "Белинтерэкспо" БелТПП при поддержке посольства Беларуси в Болгарии.
Всего в выставке International Technical Fair принимают участие более 500 компаний из 35 стран, в том числе из Австрии, Бельгии, Греции, Дании, Индии, Испании, Италии, Канады, США, Турции, Швеции, Японии. Юбилейная выставка в Пловдиве обещает стать одним из самых масштабных бизнес-мероприятий Юго-Восточной Европы, объединяющим около 25 тыс. профессионалов промышленной и технической индустрии. В церемонии открытия принял участие премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.-0-
Фото "Белинтерэкспо"