Белорусская экспозиция открылась на международной выставке пищевой промышленности в Узбекистане

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коллективный стенд Республики Беларусь начал работу на международной выставке пищевой промышленности UzProdExpo 2019 в Ташкенте (Узбекистан), сообщили БЕЛТА в Национальном центре маркетинга МИД Беларуси, который выступил организатором стенда.

В составе белорусской экспозиции ОАО "Пинский мясокомбинат", кондитерская фабрика "Спартак", ОАО "Здравушка-милк", ОАО "Булочно-кондитерская компания "Домочай". Предприятия представят мясо-молочную продукцию, кондитерские и хлебобулочные изделия, снэки, а также диетическую и обогащенную продукцию, изделия лечебно-профилактического действия.

"Во время работы белорусского стенда предполагается проведение B2B-встреч, белорусские участники смогут установить деловые контакты с дистрибьюторами и ритейлерами, а также конечными потребителями, что будет способствовать увеличению белорусского экспорта в Узбекистан", - отметили в центре.

На выставке UzProdExpo в этом году представлены 150 компаний из 21 страны. Ожидается, что форум соберет более 6 тыс. бизнес-посетителей.

Работа выставки продлится до 29 ноября.-0-