Белорусская экспозиция открылась на выставке Tech Industry в Риге

На выставке. Фото Национального центра маркетинга Министерства иностранных дел Республики Беларусь

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская экспозиция открылась сегодня на крупнейшей в странах Балтии промышленной выставке Tech Industry 2018, сообщили БЕЛТА в Национальном центре маркетинга Министерства иностранных дел Беларуси.

В торжественном открытии экспозиции приняли участие посол Беларуси в Латвии Василий Маркович, директор департамента отраслевой политики Министерства экономики Латвии Гатис Силовс, председатель Ассоциации машиностроения и металлообработки Латвии Вилнис Рантинс.

Василий Маркович поприветствовал экспонентов и гостей белорусской экспозиции, отметив, что посольство Беларуси в Латвии всегда открыто для сотрудничества. "Беларусь - страна с большими возможностями и перспективами", - добавил он.

Национальный стенд Беларуси представлен такими предприятиями, как ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш", ОАО "Станкостроительный завод им. С.М.Кирова", СЭЗ "Гомель-Ратон", ОАО "Кузнечный завод тяжелых штамповок", ОАО "Новогрудский завод металлоизделий" и др.

Tech Industry продлится по 1 декабря. В форуме участвуют более 270 предприятий из Латвии, Литвы, Эстонии, Финляндии, Швеции, Германии, Польши, Чехии, Италии, Франции, Австрии, Словении, Беларуси, Украины, Венгрии, Китая и других стран.

Организатором белорусской экспозиции выступает Национальный центр маркетинга МИД Беларуси.-0-

Фото Национального центра маркетинга Министерства иностранных дел Республики Беларусь