Белорусская экспозиция представлена на крупнейшей выставке в Сирии

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспозиция белорусских производителей Made in Belarus представлена в Сирии на Дамасской международной выставке, сообщили БЕЛТА на выставочном предприятии "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.

Беларусь принимает участие в Дамасской международной выставке третий год подряд. Промышленную, научно-образовательную, медицинскую, пищевую продукцию и услуги представляют 14 предприятий, включая Минский тракторный завод, Минский автомобильный завод, Минский моторный завод, ООО "Сохра", образовательный центр "БелМАПО", научно-производственную компанию "Нативита", РУП "Медтехноцентр", КУП "Минскхлебпром".

Экспозиция организована Белорусской торгово-промышленной палатой при участии министерств промышленности, здравоохранения, сельского хозяйства и продовольствия, посольства Беларуси в Сирии. Выставочным оператором выступает "Белинтерэкспо" БелТПП.

Дамасская международная выставка проходит с 28 августа по 6 сентября. В ней принимают участие около 1500 предприятий, в том числе из Алжира, Армении, Ирака, Кубы, ОАЭ, Омана, Пакистана, России, ЮАР.-0-

Фото "Белинтерэкспо"