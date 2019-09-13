Белорусская экспозиция впервые представлена на выставке Armenia Expo в Ереване

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская экспозиция впервые представлена на масштабной торгово-промышленной выставке Armenia Expo, которая начала работу в Ереване 12 сентября, сообщили БЕЛТА на выставочном предприятии "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.

Экспозиция Made in Belarus организована "Белинтерэкспо" при поддержке посольства Армении. В экспозиции принимают участие отечественные машиностроительные предприятия.

Брестский электротехнический завод демонстрирует аппаратуру железнодорожной автоматики, телемеханики и связи, Гомельский электромеханический завод - вагонные замедлители для торможения движущихся вагонов. Могилевский завод "Строммашина" представляет оборудование для добычи нефти и воды из глубинных скважин, тюбинги для подземных сооружений метрополитена и шахт, холдинг "ГродноОблсельхозтехника" - машины для обработки почвы и уборки урожая.

На открытии выставки присутствовал премьер-министр Армения Никол Пашинян. Накануне белорусские производители посетили посольство этой страны, где состоялся семинар-консультация по особенностям ведения бизнеса в данном регионе.

Во время выставки прошли переговоры по вопросам сотрудничества между участниками белорусской экспозиции и представителями армянских предприятий и организаций: Южно-Кавказской железной дороги, Армяно-белорусского торгового дома и Ереванского метрополитена.-0-