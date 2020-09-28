Белорусская гречка по себестоимости сопоставима с украинской и российской продукцией - Субботин

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская гречка по себестоимости сопоставима с украинской и российской продукцией, сообщил заместитель премьер-министра Александр Субботин 27 сентября в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"На данный момент по себестоимости этой крупы мы находимся в одном диапазоне с украинской и российской продукцией, поэтому будем конкурентоспособны. Что касается экспорта, не для того мы увеличивали (посевные площади под гречиху. - Прим.БЕЛТА), чтобы вывозить. Если у нас будет излишек и будет потребность, мы, конечно, вывезем, но в первую очередь сеяли такое количество, чтобы обеспечить нас самих", - сказал Александр Субботин.

На данный момент намолочено более 28 тыс. т гречихи. "Битва за этот урожай еще не окончена", - добавил заместитель премьер-министра.

Александр Субботин также высказался по ценам на сахар. "Мы видим, что мировая цена на сахар резко пошла вверх. Что касается нашего внутреннего рынка, есть постановление Совета Министров о том, что цена на сахар, по крайней мере до Нового года, регулируется. Поэтому наши люди могут быть спокойны: осенью сахар не подорожает. Потребность нашего рынка будет заполняться отечественным сахаром", - добавил вице-премьер.-0-