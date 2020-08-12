Белорусская грузовая техника будет шире использоваться в региональных проектах Египта

12 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Белорусская грузовая техника будет шире использоваться в реализуемых Египтом на региональном уровне проектах развития. Об этом рассказал корреспонденту БЕЛТА посол Беларуси в Египте Сергей Терентьев.

Перспективы расширения межрегионального сотрудничества двух стран рассматривались на встрече белорусского дипломата с министром по делам регионального развития Египта Махмудом Шаарави. "Затронуты вопросы более широкого использования грузовой, коммунальной, дорожно-строительной, сельскохозяйственной техники, выпускаемой на совместных белорусско-египетских производственных линиях в Египте, в осуществляемых в регионах Египта различных проектах", - отметил Сергей Терентьев.

Посол и министр вели речь в том числе об участии белорусской стороны в модернизации египетских региональных предприятий, развитии производств и сервисных центров в регионах Египта для создания дополнительных рабочих мест для египетской молодежи.

Беларусь и Египет намерены также рассмотреть возможность сотрудничества в подготовке кадров и расширении взаимодействия между региональными университетами. Кроме того, на переговорах была отмечена важность обмена опытом в области цифровизации работы органов государственного управления.-0-