Белорусская и Узбекская валютно-фондовые биржи подписали меморандум о сотрудничестве

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская валютно-фондовая биржа и Узбекская республиканская валютная биржа подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт БВФБ.

Подписание документа состоялось в Ташкенте во время общего собрания Международной ассоциации бирж СНГ, в котором приняли участие представители 18 ведущих бирж стран Содружества. Свои подписи под меморандумом поставили председатель правления Белорусской валютно-фондовой биржи Андрей Аухименя и генеральный директор Узбекской республиканской валютной биржи Рашид Усманов.

Документ направлен на развитие биржевых продуктов и услуг, расширение круга участников биржевых торгов, формирование и совершенствование современных форм, методов и технологий биржевой торговли. Меморандум также предусматривает обмен опытом в области распространения биржевых данных, проведение совместных информационно-аналитических работ и учебных мероприятий, а также другие возможности для взаимодействия.

"Подписание меморандума между биржами стало первым шагом в развитии двустороннего сотрудничества в биржевой сфере Беларуси и Узбекистана, нацеленной на продвижение организованных финансовых рынков обеих стран", - говорится в сообщении БВФБ.-0-