Белорусская IT-сфера интересна для инвесторов из разных стран - бизнесмен из Австралии

18 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. IT-сфера Беларуси в целом и Гомеля в частности интересна для инвесторов из разных стран. Такое мнение высказал сегодня журналистам участник международного форума "Бизнес-дни в Гомеле" директор австралийской компании Patel Group Сэм Пател, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я наслышан о развитии IT-сферы в Беларуси, в Гомеле в том числе. Если правильно вложить средства в данное направление сейчас, доход, который может это принести в будущем, просто не имеет границ", - убежден Сэм Пател.

По его словам, сейчас в стадии обсуждения с разными белорусскими компаниями находятся несколько совместных проектов. "Самое главное, что здесь очень выгодно заниматься разработкой различных предложений. Это то, что сейчас мне интересно. Надеюсь, определенные договоренности будут подписаны уже в скором времени", - поделился директор Patel Group. Он подчеркнул, что многие его коллеги также заинтересованы регионом и прорабатывают возможность вложения своих инвестиций.

Перспективность ведения бизнеса в Гомельской области подчеркнул в беседе с корреспондентом БЕЛТА и менеджер по экспорту итальянской компании OMPB Мауро Маццали. Он рассказал, что в регионе уже работает совместное белорусско-итальянское производство, которое занимается металлообработкой, изготавливает различные компоненты для техники. "Мы видим перспективы развития на этой территории, здесь есть много возможностей - например, рядом большой рынок России", - сказал собеседник. Он также отметил хорошее качество работы белорусских специалистов, которые трудятся на предприятии.

V Международное мероприятие "Бизнес-дни в Гомеле" объединило представителей 18 стран. Программой предусмотрены три сессии. На первой участники рассмотрели современные технологии для повышения конкурентоспособности региона, в частности, использование инновационных технологий и современных подходов в промышленности, сельском хозяйстве и строительстве. Тема второй сессии - "Роль межпалатного сотрудничества, взаимодействие бизнес-союзов и ассоциаций в интересах развития регионов". Участники обсуждают эффективные инструменты расширения предпринимательской сферы, поиска новых рынков и привлечений инвестиций. Прогноз, новые технологии, эффективные решения развития международной логистики и управления цепочками продаж окажутся в центре внимания третьей сессии.

Также сегодня продолжает работу XVI Республиканская универсальная выставка "Бизнес в регионах". Ее цель - демонстрация новейших образцов продукции предприятий и организаций Гомельской области для иностранных гостей и участников форума, поиск деловых партнеров, установление торгово-экономических контактов с широким кругом международного делового сообщества.

Организаторами мероприятия являются Гомельское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты при поддержке Гомельского облисполкома.-0-