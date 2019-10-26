Белорусская калийная компания подписала контракт на поставку удобрений в Индию по $280 за тонну

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская калийная компания подписала новый контракт на поставку удобрений в Индию по $280 за тонну, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БКК.

"Белорусская калийная компания и ее долгосрочный стратегический партнер в Индии, компания IPL, достигли соглашения, результатом которого стало подписание контракта на поставку калийных удобрений на индийский рынок по цене $280 за тонну CFR", - сообщили в пресс-службе.

В БКК отметили, что данное соглашение будет способствовать увеличению спроса со стороны индийских фермеров, а также является подтверждением общего стремления компании и IPL к гармоничному и устойчивому развитию отрасли. "Установленная цена не только отражает текущую конъюнктуру, но и создает перспективу для активизации удобренческого бизнеса во всех ключевых регионах", - прокомментировали в Белорусской калийной компании.

БКК выражает благодарность своим индийским партнерам и подчеркивает, что в основе заключенного соглашения лежит высокий уровень взаимного доверия и уважения.

ОАО "Белорусская калийная компания" было основано в 2013 году, является эксклюзивным экспортером калийных удобрений производства ОАО "Беларуськалий" и на протяжении последних лет сохраняет уверенное лидерство в мировом экспорте калийных удобрений. За 6 лет своей деятельности БКК поставила белорусский калий в 130 стран.-0-