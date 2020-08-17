17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская калийная компания пообещала партнерам выполнить договоренности. Обращение БКК к партнерам опубликовано на официальном сайте компании, сообщает БЕЛТА.

"Внимание всего мира сегодня приковано к нашей стране. В полной мере осознавая важность наших обязательств перед вами и высокую степень ответственности, мы обращаемся к вам с просьбой о понимании. Мы приложим все усилия для выполнения своих договоренностей и открыты для своих партнеров, оставаясь на связи 24/7", - говорится в сообщении.

В БКК отметили, что надеются на скорое разрешение ситуации.-0-