Белорусская компания намерена построить мусороперерабатывающий комплекс в Удмуртии

7 февраля, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Белорусское ООО "СОХРА Дайнэмик" намерено построить в Удмуртии (Россия) мусороперерабатывающий комплекс. Протокол о намерениях между компанией и Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии был подписан во время встречи в Минприроды Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского ведомства.

Согласно предложенному инвестпроекту мусороперерабатывающий комплекс будет включать современную сортировочную линию и завод по газификации для глубокой переработки (до 95%) оставшихся после сортировки твердых коммунальных отходов.

Кроме того, во время встречи министры природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси и Удмуртии Андрей Худык и Денис Удалов обсудили сотрудничество в области регулирования обращения с отходами и другие перспективные темы взаимодействия двух ведомств.-0-