Белорусская мебель представлена на выставке в Москве

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Последние новинки мебельного производства предприятий концерна "Беллесбумпром" будут представлены на международной выставке "Мебель-2019", которая открывается сегодня в Москве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.

Мебель белорусского производства на крупнейшем мебельном форуме в Восточной Европе представят ведущие предприятия концерна: ЗАО "ХК "Пинскдрев", ЗАО "Молодечномебель", ОАО "Гомельская мебельная фабрика "Прогресс", ОАО "Слониммебель", ОАО "Гомельдрев", ОАО "Речицадрев", ОАО "Могилевдрев", Ельская мебельная фабрика ОАО "Мозырский ДОК". Белорусская лесная компания представит широкий ассортимент древесных плит для мебельного производства.

В общем объеме экспорта мебели на долю Российской Федерации приходится более 60%. За 9 месяцев 2019 года предприятия концерна экспортировали в Россию мебельную продукцию на $53,8 млн, что на 3,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом, включая другие виды продукции, предприятия концерна за январь-сентябрь поставили в Россию товаров на $136,3 млн, что на 10% больше, чем за 9 месяцев 2018 года. Таким образом, мебель в общей структуре экспорта предприятий концерна в Россию занимает почти 40%.

Помимо работы на выставочной экспозиции, представители белорусских мебельных предприятий активно участвуют в деловой программе выставки, проводят много встреч, переговоров, устанавливают новые контакты и заключают соглашения о сотрудничестве.

Экспортный потенциал мебельных предприятий концерна совместно с Ассоциацией предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности Беларуси будет представлен на международной конференции "Быть в бизнесе" и В2В встрече для мебельной отрасли "Connect leads", которые проводятся во время выставки.

Участие в конференции примут около 600 представителей из многочисленных профессиональных ассоциаций и союзов и бизнес-кругов из разных стран (из СНГ, Турции, Ирана). Общая площадь экспозиции "Мебель-2019" составляет около 80 тыс. кв.м. Свою продукцию представят 833 компании из 24 стран и 146 городов России. Ежегодно выставку посещают более 40 тыс. специалистов и посетителей. Работа выставки продлится по 22 ноября.-0-

Фото концерна "Беллесбумпром"