Белорусская научно-промышленная ассоциация отмечает 30-летие

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня исполняется 30 лет со дня создания республиканского общественного объединения "Белорусская научно-промышленная ассоциация", сообщили БЕЛТА в ассоциации.

Белорусская научно-промышленная ассоциация основана 23 января 1990 года по инициативе руководителей ряда ведущих предприятий республики. Все 30 лет своей деятельности она принимала активное участие в формировании национального законодательства, инициировала сотни значимых проектов в области построения рыночных отношений, структурной перестройки экономики, развития промышленности, многие из которых были поддержаны руководством Беларуси.

БНПА активно участвовала в разработке таких ключевых документов, как Директива №4 "О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь", декрета №7 "О развитии предпринимательства", новой редакции Налогового кодекса и всей существующей сегодня нормативной базы, регулирующей предпринимательскую деятельность. Ассоциация активно участвует в оптимизации сфер регулирования: налоговой системы, административных и сертификационных процедур, контрольно-надзорной деятельности, ценообразования, других сфер регуляторных отношений, проводит мониторинг правоприменительной практики, содействует в безусловной защите имущественных прав и собственности добросовестных приобретателей и инвесторов, противодействует недобросовестной конкуренции.

В настоящее время ассоциация объединяет около 650 членов: промышленников (руководителей и специалистов предприятий), предпринимателей и ученых и работает в тесной взаимосвязи с Республиканским союзом промышленников и предпринимателей. БНПА - активная сторона диалога на различных дискуссионных площадках, успешно реализующая как тактические, так и стратегические задачи по защите и продвижению интересов бизнес-сообщества в целом.

В качестве одного из примеров результативной деятельности БНПА в области совершенствования нормативно-правовой базы и правоприменительной практики можно привести реализованный во взаимодействии с Республиканским союзом промышленников и предпринимателей кейс по внесению изменений в закон "О нормативных правовых актах".

30 января в Минске состоится конференция, посвященная 30-летию ассоциации. К участию приглашены главы министерств и ведомств, представители крупного и малого бизнеса, банкиры, ведущие эксперты в области экономики и права, руководители предприятий разных форм собственности.-0-