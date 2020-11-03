Белорусская продукция будет представлена на Китайской международной выставке импорта

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские компании представят свою продукцию на Китайской международной выставке импорта в онлайн-формате, сообщили БЕЛТА в УП "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.

Национальная экспозиция Беларуси на Китайской международной выставке импорта откроется 5 ноября. Впервые это мероприятие пройдет в онлайн-формате. Свое участие в форуме уже подтвердили крупнейшие предприятия страны. "На каждом виртуальном стенде можно будет увидеть образцы продукции, видеоролики о производителях и деловые предложения, а китайские посетители смогут бесплатно пообщаться с представителями компаний, не покидая своего офиса", - отметили в компании.

О своем участии в онлайн-экспозиции, в частности, заявили открытые акционерные общества "Нафтан", "Мозырский НПЗ", "Белшина", "Гродно Азот", "Полоцк-Стекловолокно", "СветлогорскХимволокно".

На коллективном стенде, организованном Государственным комитетом по науке и технологиям Беларуси, будут продемонстрированы научные разработки и современные технологии подведомственных организаций Национальной академии наук, Министерства образования и Минпрома. В экспозиции также примут участие производители продуктов питания, предприятия легкой промышленности, Национальное агентство по туризму.

Церемония открытия онлайн-экспозиции состоится 5 ноября в 10.00 с участием руководства Белорусской торгово-промышленной палаты, организаций-участников, представителей китайской стороны.

Кроме того, в рамках мероприятия 10 ноября пройдет белорусско-китайский бизнес-форум, на котором участники обсудят развитие торгово-экономических отношений, перспективы сотрудничества, инвестиционный потенциал двух стран, а также возможности продвижения белорусской продукции на китайский рынок.

В "Белинтерэкспо" пояснили, что для посещения национальной экспозиции необходимо зарегистрироваться на платформе TeMEx2020.com. Посещение является бесплатным. Онлайн-экспозиция будет работать до середины января 2021 года.

Организатором онлайн-экспозиции и форума является Белорусская торгово-промышленная палата, оператором - выставочное предприятие "Белинтерэкспо" БелТПП.-0-