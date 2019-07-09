Белорусская промышленная экспозиция представлена на форуме "Иннопром-2019" в Екатеринбурге

9 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Белорусская делегация во главе с министром промышленности Павлом Утюпиным принимает участие в Х Международной промышленной выставке "Иннопром-2019", которая проходит в Екатеринбурге, сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в России.

"Состоялись встречи руководителя белорусской делегации с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым, губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, членом Коллегии (министром) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Александром Субботиным, министром промышленности и науки Свердловской области Сергеем Пересторониным, - отметили в пресс-службе. - Также прошли переговоры с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, временно исполняющим обязанности губернатора Челябинской области Алексеем Текслером, главой Екатеринбурга Александром Высокинским, генеральным директором "УГМК-Холдинга" Андреем Козицыным, президентом "Русской медной компании" Всеволодом Левиным, генеральным директором группы компаний "Кориб" Олегом Коробченко, заместителем генерального директора ООО "ФАНУК" Александром Яшкиным и другими".

На выставке представлена экспозиция Министерства промышленности Беларуси, которая расположилась в павильоне №1 международного выставочного центра "Екатеринбург-ЭКСПО" и на открытой площадке форума. Открывая экспозицию, Павел Утюпин отметил, что в ней представлены предприятия, которые активно сотрудничают с Россией и, в частности, со Свердловской областью. В их числе - "Минский моторный завод", "Могилевлифтмаш", станкостроительные предприятия.-0-