Белорусская промышленность будет представлена на выставке Mactech в Каире

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская экспозиция будет представлена на международной выставке металлообработки, станков, промышленного инструмента, сварочного и режущего оборудования Mactech, которая пройдет 10-13 декабря в Каире, сообщили БЕЛТА в Национальном центре маркетинга МИД Беларуси.

Организатором коллективного стенда выступает Национальный центр маркетинга МИД Беларуси совместно с посольством Беларуси в Египте.

"С учетом приоритетности промышленной тематики в белорусско-египетском сотрудничестве предполагается, что участие в выставке Mactech позволит белорусским станкостроительным и инструментальным предприятиям встретиться с потенциальными дилерами и пользователями своей продукции в данном регионе, установить новые деловые контакты с перспективой выхода на заключение контрактов", - отметили в пресс-службе Национального центра маркетинга.

Международная выставка Mactech является площадкой для ознакомления производителей стран региона с мировыми технологиями металлообработки, промышленным инструментом и оборудованием. Здесь проходит демонстрация станков и инструментов самого различного профиля для обработки и формовки металла: обрабатывающих, шлифовальных, полировальных, сверлильных, ковочных и т.д. Участие в выставке ежегодно принимают более 250 компаний и свыше 15 тыс. посетителей.-0-