Белорусская система аккредитации подтвердила соответствие европейским и международным требованиям

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная система аккредитации Беларуси подтвердила соответствие европейским и международным требованиям. Такое решение принял Совет по многостороннему соглашению Европейской организации по аккредитации по итогам рассмотрения результатов паритетной оценки, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госстандарта Беларуси.

Орган по аккредитации, функции которого выполняет Белорусский государственный центр аккредитации, продемонстрировал успешное внедрение требований новых версий международных стандартов ISO/IEC 17011:2017 "Оценка соответствия. Требования к органам по аккредитации, аккредитующим органы по оценке соответствия" и ISO/IEC 17025:2017 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий". БГЦА не только подтвердил статус подписанта соглашения с ЕА о взаимном признании аккредитации в части испытаний, калибровки, сертификации продукции, персонала, систем менеджмента, но и расширил область его применения по таким направлениям, как аккредитация инспекционных органов, медицинских лабораторий, провайдеров проверки квалификации.

"Это позволит расширить сферу признания и на глобальном уровне по соглашениям с международными организациями по аккредитации ILAC и IAF. Участие в этих соглашениях дает возможность Беларуси на равных условиях претендовать на признание результатов оценки соответствия, проводимой в нашей стране, при международной торговле. Как следствие, отечественные предприятия и организации смогут снизить затраты при экспорте продукции и услуг, повысив их конкурентоспособность", - отметили в пресс-службе.

Полноправным участником этих соглашений Беларусь стала в конце 2018 года. По установленным ЕА процедурам в 2019 году состоялась повторная оценка с целью подтверждения данного статуса и расширения сферы признания. Программа оценки была всесторонней, с широким охватом. С 11 по 15 ноября 2019 года 10 международных экспертов из Бельгии, Болгарии, Великобритании, Германии, Греции, Румынии, Хорватии, Чехии проверили выполнение национальной системой аккредитации Беларуси основополагающих международных стандартов в области оценки соответствия, международных документов ILAC, IAF и ЕА, а также европейских требований в сфере аккредитации и оценки соответствия. В целом экспертная группа ЕА дала системе высокую оценку компетентности. Очередная паритетная оценка теперь назначена на 2023 год.-0-