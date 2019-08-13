Белорусская таможня готовится заключить договоры о сотрудничестве еще с 10 странами

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская таможня налаживает активное международное взаимодействие в таможенной сфере, в ближайшей перспективе заключение договоров с рядом стран, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Будет продолжена работа по заключению договоров с Индией, Египтом, Пакистаном, Ираном, Иорданией, Японией, Израилем, Республикой Корея, Камбоджей и Мьянмой.

Также инициировано начало переговорного трека по проекту соглашения между Беларусью и Европейским союзом о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах.

Сегодня договорная база белорусской таможни включает около 90 международных соглашений. В первом полугодии 2019 года она пополнилась 13 международными документами, регулирующими широкий спектр правоотношений в сфере таможенного администрирования. В нынешнем году заключены двусторонние соглашения с Азербайджаном, Китаем, США, Украиной, Уругваем, Узбекистаном и многосторонние соглашения в ЕАЭС и СНГ.

Кроме того, в 2019 году Беларусь впервые избрана в состав политической комиссии - одной из ключевых структур Всемирной таможенной организации. Она вырабатывает стратегию деятельности организации и готовит рекомендации Совету Всемирной таможенной организации по наиболее важным вопросам в сфере таможенного администрирования.-0-