Белорусская таможня оформляет в автоматическом режиме 60% экспортных товаров

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская таможня оформляет 60% экспортных товаров в автоматическом режиме, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

"Уверенные шаги белорусской таможни по информатизации таможенных операций позволили достичь высоких показателей в скорости оформления товаров. Уже сегодня 91% транзитных товаров оформляется в течение 10 минут, а 88% экспорта - в течение 5 минут. По этим критериям таможня достигла уровня прогнозных значений конца 2020 года. При этом 60% экспорта оформляется автоматически, без участия сотрудника таможенного органа", - рассказали в ГТК.

Как отметили в комитете, основной вектор работы современной таможни - полный переход на информатизацию и цифровизацию. В ГТК подчеркнули, что использование бесконтактных методов оформления положительно сказывается на сокращении времени оформления товаров, финансовых издержках бизнеса, не нанося при этом ущерба качеству проведения таможенных операций.-0-