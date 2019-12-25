Белорусская таможня в 2019 году пополнила бюджет на Br8,8 млрд

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская таможня перевыполнила прогнозные показатели на 2019 год по наполнению доходной части бюджета, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

По данным на 24 декабря, сумма платежей, контролируемых ГТК, составила Br8,8 млрд ($4,2 млрд в эквиваленте).

"Доведенные Государственному таможенному комитету прогнозные показатели на 2019 год по наполнению доходной части республиканского бюджета уже выполнены на 101,7%", - уточнили в ведомстве.-0-