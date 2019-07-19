Белорусская таможня в I полугодии пополнила бюджет на Br4,3 млрд

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская таможня в I полугодии текущего года пополнила бюджет на Br4,3 млрд, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.
Прогнозные показатели по наполнению доходной части республиканского бюджета, доведенные Государственному таможенному комитету на первое полугодие, выполнены на 100,3%.
По состоянию на 1 июля сумма платежей, контролируемых ГТК, составила Br4,3 млрд, или $2 млрд в эквиваленте.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2811 BYN
|2.272 BYN
|2.28 BYN
|USD
|2.0301 BYN
|2.021 BYN
|2.025 BYN
|RUB
|3.2314 BYN
|3.205 BYN
|3.218 BYN