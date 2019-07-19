Белорусская таможня в I полугодии пополнила бюджет на Br4,3 млрд

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская таможня в I полугодии текущего года пополнила бюджет на Br4,3 млрд, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Прогнозные показатели по наполнению доходной части республиканского бюджета, доведенные Государственному таможенному комитету на первое полугодие, выполнены на 100,3%.

По состоянию на 1 июля сумма платежей, контролируемых ГТК, составила Br4,3 млрд, или $2 млрд в эквиваленте.-0-