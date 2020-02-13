Белорусская техника, мелиоративные работы, тепличные комплексы - в чем заинтересован Хабаровский край

Во время встречи. Фото посольства Беларуси в России

13 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Руководитель хабаровского отделения посольства Беларуси в России Валерий Сахно встретился с заместителем председателя правительства - министром сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края Александром Шкуриным, сообщили БЕЛТА в пресс-службе дипмиссии.

Как отметил Валерий Сахно, сотрудничество Беларуси с регионами России является основой торгово-экономического взаимодействия и прочным фундаментом двусторонних отношений. У Беларуси и Хабаровского края наблюдается позитивная динамика развития экономического сотрудничества. Вместе с тем, имеются большие резервы по расширению сотрудничества в сферах сельского хозяйства и торговли.

"Заместитель председателя правительства в свою очередь подчеркнул заинтересованность Хабаровского края в сотрудничестве с Беларусью в сфере сельского хозяйства, в том числе в проведении мелиоративных работ на территории региона, осуществления поставок белорусской техники, реализации совместных инвестиционных проектов по строительству животноводческих, тепличных комплексов, - проинформировали в дипмиссии. - Также Хабаровский край заинтересован в поставках товаров народного потребления".-0-