Белорусская транспортная неделя откроется в Минске 1 октября

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская транспортная неделя откроется 1 октября в Минске на площадке Футбольного манежа. Главной темой определено развитие национальной транспортно-логистической системы на базе инновационных комплексных решений, сообщили БЕЛТА организаторы мероприятия.

Международный транспортно-логистический форум будет включать специализированную выставку "Транспорт и логистика", а также обширную деловую программу.

В выставке примут участие более 70 организаций из шести стран (Беларусь, Россия, Австрия, Польша, Литва, Латвия). Среди участников выставки транспортно-логистические и экспедиторские компании, транспортно-логистические центры, производители автотехники, поставщики оборудования для оснащения логистических центров, страховые компании, администрации морских портов и управления железных дорог из СНГ, ближнего и дальнего зарубежья. Кроме индивидуальных стендов компаний в структуре экспозиции будет представлен коллективный стенд Латвии, коллективные стенды Клайпедского порта и портовых компаний, ассоциации БАМАП.

На пленарном заседании обсудят мировой опыт развития сектора транспорта и логистики, повышение конкурентоспособности транспортно-логистической системы Беларуси, направления развития международной кооперации. Отдельные мероприятия будут посвящены цифровизации международных контейнерных перевозок, электротранспорту и интеллектуальным транспортным технологиям, безопасности пассажирских перевозок.

Во время Белорусской транспортной недели впервые будут подведены итоги отраслевого этапа конкурса инновационных проектов Belarus ICT StatUP Award'2020.

Мероприятие проводится ежегодно с 2007 года Министерством транспорта и коммуникаций совместно с заинтересованными.-0-