4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская цементная компания открыла представительство в Калининградской области - торговый дом "БЦК - Калининград", сообщили БЕЛТА в цементном холдинге.

"Открытие собственного представительства в Калининградской области - это значительный шаг в сторону эффективного сотрудничества со строительными компаниями региона, - отметила заместитель начальника управления по внешнеэкономической деятельности БЦК Ольга Врублевская. - Эта область была и остается для нашей компании одним из самых перспективных направлений. Здесь востребован не только наш цемент, но и практически вся продукция холдинга. С открытием представительства активизируется работа как с крупными клиентами, так и с небольшими фирмами, которые больше заинтересованы в тарированном цементе и поставках строительных материалов небольшими партиями, под заказ".

Презентация торгового дома состоялась на 27-й международной выставке "Фасад-2020", которая проходила в марте этого года в Калининграде и посвящалась современным технологиям в строительстве и ремонте, отделочным материалам, строительному оборудованию, технике и инструментам. Экспозицию холдинга посетили представители и собственники строительных компаний, заинтересованные в налаживании контактов и заключении контрактов на прямые поставки цемента, сухих строительных смесей, железобетонных изделий и другой продукции предприятий - участников БЦК.

Всего за время работы выставки представители холдинга провели переговоры с руководством более чем 20 фирм и компаний, были заключены предварительные договоренности о сотрудничестве. Стенд Белорусской цементной компании посетили представитель посольства Беларуси в России Сергей Молунов и заместитель министра строительства и ЖКХ Калининградской области Николай Телевяк.-0-