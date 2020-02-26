Белорусская цементная компания открыла представительство в Польше

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская цементная компания открыла в Польше представительство - торговый дом BKC-Polska Sp.zo.o., сообщили БЕЛТА в БЦК.

"Возросший в 2019 году спрос на белорусский цемент в Восточной и Центральной Европе привел к тому, что наша компания открыла в начале этого года в Польше свое представительство. С его появлением улучшилась логистика поставок, европейские партнеры из Польши, Германии и других стран получили возможность заключать контракты на прямые поставки", - отметили в компании.

Кроме того, БЦК приняла участие в Польше в крупнейшем строительном форуме BUDMA-2020, где предприятия холдинга представили весь ассортимент продукции. Особый интерес традиционно вызывал цемент, ведь его качество подтверждено сертификатами России и Европейского союза. По итогам выставки Белорусская цементная компания заключила более 20 предварительных договоренностей о поставках отечественного цемента в Польшу с предприятий "Кричевцементношифер" и "Красносельскстройматериалы".

Генеральный директор ОАО "Кричевцементношифер" Владимир Корчевский считает, что участие в этой выставке дало весьма благоприятные результаты. "Предварительные договоренности с требовательными к качеству цемента польскими партнерами позволяют смело говорить об увеличении экспортных поставок в Польшу с завода как минимум на 10% в 2020 году", - подчеркнул руководитель предприятия.-0-