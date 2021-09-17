Белорусская цементная компания подвела итоги I полугодия 

Холдинг "Белорусская цементная компания" отработал январь-июнь 2021 года с хорошей динамикой. По сравнению с I полугодием 2020 года, объем промышленного производства вырос на 5,4%, в том числе цемента – на 1,6% (до 2,3 млн тонн). Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе БЦК.

Курс – динамичный

В Управляющей компании холдинга "БЦК" не скрывают: начало года выдалось трудным. Прежде всего потому, что из-за аномально морозной и затяжной зимы снизились темпы строительства не только в Беларуси, но и в сопредельных странах, которые традиционно и в больших объемах покупают у Белорусской цементной компании стройматериалы. В I квартале спрос на внутреннем рынке упал на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а экспорт – на 19,5%. Но за II квартал предприятия холдинга с лихвой наверстали упущенное – по всем позициям. Только ОАО "Белорусский цементный завод", одно из трех головных предприятий компании, в мае получило 1,7 млн рублей чистой прибыли. А в целом по холдингу за I полугодие прибыль от реализации составила 14,8 млн рублей, что на 12 млн рублей больше, чем в январе-июне прошлого года. Общая рентабельность продаж выросла по сравнению с аналогичным периодом 2020-го втрое и составила +3,1%.

Управляющая компания холдинга "БЦК" рассчитывает в этом году увеличить продажи цемента за рубеж на 5,3% по сравнению с 2020 годом – до 1,7 млн тонн – и выручить $120 млн. Сами цементные заводы собираются нарастить выпуск продукции на 4%, до 4,9 млн тонн.

Приоритетным направлением для БЦК является внутренний рынок – на него отгружаются две трети производимого цемента.

На пике спроса

Апрель-октябрь для цементников – всегда "высокий" сезон, когда спрос достигает апогея. В Управляющей компании подчеркивают, что делается все, чтобы удовлетворить запросы потребителей по всей линейке выпускаемой продукции, наращивая ее объемы. Например, за I полугодие, по сравнению с январем-июнем 2020 года, Барановичский комбинат железобетонных конструкций, филиал ОАО "Кричевцементношифер", более чем в 12 раз увеличил выпуск и отгрузку строительного раствора и в 3 раза – строительных металлоконструкций. Другой филиал ОАО – "Рогачевжелезобетон" – за отчетный период почти на 30% нарастил производство товарного бетона.

Насыщению рынков способствует и открытие производств. Весной Белорусская цементная компания запустила две новые линии: в Витебске, на заводе сборного железобетона, – по производству многопустотных плит перекрытия производительностью до 22,5 тыс. куб. м в год, и в Кричеве – новый участок фасовки позволит дополнительно отгружать 40 тонн цемента в час.

Ценовой вопрос БЦК тоже держит на контроле, за счет максимальной загрузки производств уменьшая свои издержки и учитывая потребности внутреннего и внешних рынков. Белорусские потребители в приоритете, заверили в Управляющей компании холдинга: цены для субъектов хозяйствования в Беларуси сопоставимы с ценами, по которым стройматериалы БЦК отпускаются зарубежным партнерам.

Холдинг "Белорусская цементная компания" объединяет 26 предприятий, расположенных во всех регионах страны. Это ведущий производитель строительных материалов в Беларуси, занимающий лидирующие позиции и на рынке стран СНГ. За 2020 год объем промышленного производства по организациям цементной промышленности составил 830,7 млн рублей, темп роста к 2019 году – 110,2 %, в том числе ОАО "Белорусский цементный завод" – 108,2 %, ОАО "Кричевцементношифер" – 107,5 %, ОАО "Красносельскстройматериалы" – 114,9 %.

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