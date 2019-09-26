Белорусская цементная компания работает над централизацией закупок сырья

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская цементная компания работает на централизацией закупок сырья, комплектующих, оборудования для отрасли, сообщил в интервью корреспонденту БЕЛТА генеральный директор холдинга Александр Довгало.

"В состав Белорусской цементной компании входят более 20 предприятий. Мы сконцентрировали усилия на централизации закупок всего сырья, комплектующих, оборудования. Необходимо за счет крупных оптовых поставок снижать в целом стоимость того или иного товара. Кроме того, такие процедуры организованы более грамотно и профессионально. Поставили перед собой задачу максимально перейти к закупкам непосредственно у производителей, выходим на них в том числе через наши посольства за рубежом", - отметил Александр Довгало.

В ближайшие три месяца планируется провести тендеры для формирования заказов на 2020 год. "Это даст возможность сократить затраты на приобретение материалов, получить надежное оборудование и комплектующие", - считает руководитель.

В частности, предварительная договоренность о прямых поставках достигнута на встрече с руководителем ведущего казахстанского предприятия по добыче каменного угля "Шубарколь Премиум". Цементные заводы будут обеспечены высококачественным топливом для вращающихся печей. Шубаркольский уголь не накапливает влагу, что снимает ряд проблем с его хранением. Предприятие готово оказать содействие в налаживании контактов с другими угледобывающими предприятиями Казахстана.

Кроме угля непосредственно у производителей закупается гипсовый камень, 80% стальных канатов, 70% металла. Активно уменьшается число посредников при закупках полистирола. "Формируем своего рода пул производителей сырья, энергоносителей, расходных материалов, - отметил Александр Довгало. - В скором времени холдинг снизит количество посредников до минимума как при закупках сырья, так и при реализации продукции".

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