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14 февраля 2022, 10:53

Белорусская цементная компания укрепляет позиции на рынке Польши

Фото БЦК
Фото БЦК

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Холдинг "Белорусская цементная компания" принял участие в крупнейшей в Центральной и Восточной Европе выставке современных строительных технологий и достижений стройиндустрии BUDMA, которая проходила в польском городе Познань. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт БЦК.

Как отметили на предприятии, холдинг стал одной из немногих белорусских компаний, которые были широко представлены на данной выставке.

Начальник управления по внешнеэкономической деятельности управляющей компании холдинга "БЦК" Ольга Врублевская, представлявшая в Познани Белорусскую цементную компанию вместе с руководством Торгового дома БЦК в Польше, оценивает итоги выставки как очень продуктивные. "Холдинг начал участвовать в BUDMА с 2020 года. На этот раз представлен был весь ассортимент продукции наших предприятий, и интерес к ней со стороны посетителей был высок. Особенно к поставкам цемента, извести, газосиликатных блоков, железобетонных изделий, пенополистирольных плит. Продукцией холдинга интересовались потенциальные клиенты не только из Польши, но и из Румынии, Украины, России, Германии. И сейчас мы находимся в стадии подписания новых контрактов. Надо сказать, в Польше холдинг давно и успешно работает, этот рынок - очень перспективный, позиции Белорусской цементной компании на нем укрепляются. Площадку BUDMA мы использовали в том числе для дополнительного продвижения своего Торгового дома в Варшаве, который в этом году еще больше активизирует свою работу. Участие в таких крупных авторитетных выставках - большой плюс для успешного позиционирования БЦК на международном рынке и для налаживания деловых связей", - отметила она.

Юбилейная BUDMА проводилась в этом году в 30-й раз, после двухлетнего перерыва, вызванного пандемией COVID-19. Лозунгом масштабного мероприятия стал слоган "Вдохновение. Знания. Бизнес". Выставка собрала почти 1 тыс. экспонентов - производителей и дистрибьюторов, презентовавших строительные новинки, инновации и товары, которые будут задавать тренды в 2022 году.-0-

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