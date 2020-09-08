Белорусская валютно-фондовая биржа работает без сбоев и не вводит лимитов - Аухименя

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская валютно-фондовая биржа работает без сбоев, не вводит никаких ограничений и лимитов. Об этом рассказал в интервью газете "Рэспубліка" председатель правления БВФБ Андрей Аухименя, сообщает БЕЛТА.

"Биржа работала и работает без сбоев. Все программные комплексы, которые используются в торгах на различных площадках, функционируют в штатном режиме. Все инструменты доступны для участников торгов. Биржа не вводила никаких ограничений и лимитов. Без изменений и количество участников на всех сегментах финансового рынка. Если говорить о валютном рынке, то это все белорусские банки и три транснациональных финансовых института. На фондовом рынке аккредитованы 62 участника, их количество за последнее время тоже не изменилось", - сказал Андрей Аухименя.

По его словам, Белорусская валютно-фондовая биржа заключила соглашения с рядом международных информационных агентств. Им онлайн предоставляется информация о торгах. "Системы этих агентств используются в дилинг-румах зарубежных банков и инвестиционных компаний: дилеры и брокеры видят всю информацию о доступных инструментах на мировых биржах, в том числе и на белорусской. Наша биржа открыта к сотрудничеству и продолжает развивать свои информационные каналы. Все зарубежные контрагенты продолжают с нами работать: заключенные с ними соглашения не расторгались и не пересматривались, все договоренности выполняются", - подчеркнул председатель правления биржи.

В этом году ряд государственных компаний прошел листинг на БВФБ. "Видим тенденцию: предприятиям становится интересно проходить листинг. В реальном секторе понимают, насколько важно наработать инвестиционный рейтинг. Ведь чтобы пройти процедуру листинга, необходимо не только подготовить пакет документов, но и "подтянуть" компанию до определенных требований. Некоторым предприятиям объективно необходимы год-два, чтобы соответствовать всем требованиям, которые предъявляются для включения в котировальные листы. Поэтому за трендом увеличения числа компаний, проходящих процедуру листинга, скрывается глубокая и серьезная работа предприятий", - подчеркнул Андрей Аухименя.

"Надо понимать, что акции в котировальных листах видны инвестору. И если у собственника возникнет необходимость их реализовать, не понадобится тратить время на подготовительную работу. Ценные бумаги уже готовы к реализации и могут быть выставлены на торги, как только откроется выгодное "окно возможностей" на рынке", - обратил внимание председатель правления биржи.-0-