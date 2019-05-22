Белорусская железная дорога представит транзитный потенциал на выставке в Мюнхене

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога примет участие в выставке Transport logistic 2019 - крупнейшей в мире по логистике, телематике и транспорту, которая пройдет в Мюнхене (Германия) с 4 по 7 июня. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре БЖД.

Предусмотрена насыщенная деловая программа: международный форум, конференции, презентации компаний. На стенде Белорусской железной дороги будут представлены информационно-рекламные материалы об услугах магистрали, включая услуги по доставке в Минск болельщиков и участников II Европейских игр. Также специалисты БЖД расскажут о потенциале перегрузочных мощностей и тарифной политике.

Запланированы переговоры с железнодорожными администрациями Германии, Польши, Австрии, Нидерландов и Чехии, с грузовладельцами, представителями портов, стивидорных и экспедиторских компаний по вопросу увеличения объемов транзитных грузоперевозок через Беларусь. Еще одной темой для обсуждения станут контейнерные перевозки.

Специалисты белорусской магистрали проинформируют о потенциале и проведенной совместно с Польскими государственными железными дорогами работе по обеспечению технической готовности к возобновлению перевозок грузов через железнодорожный погранпереход Высоко-Литовск - Черемха.

Со своими возможностями посетителей выставки также познакомят государственное предприятие "Белинтертранс - транспортно-логистический центр" (БТЛЦ) - официальный экспедитор Белорусской железной дороги, и ООО "Белинтертранс-Германия" - дочернее предприятие БТЛЦ.

Выставка Transport Logistic проходит с 1978 года. Ее цель - обобщить опыт в области пассажирского транспорта на рельсах, воде и в воздухе, дать экспонентам и посетителям возможность прямого общения со специалистами в области перевозок, складирования, таможенного обслуживания, логистики, информационных технологий на транспорте.-0-