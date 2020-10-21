21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские аграрии намолотили 8,5 млн т зерна, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 21 октября, всего по стране намолочено 8,506 млн т зерна при средней урожайности 37,7 ц/га (в 2019 году урожайность на аналогичную дату составляла 33,7 ц/га). В Минской области собрали 2,1 млн т зерна, в Гродненской - более 1,6 млн т, Брестской - свыше 1,4 млн т, Могилевской - более 1,1 млн т, Витебской и Гомельской - более чем по 1 млн т.

Кукурузу убрали с 919,4 тыс. га (75,4% запланированной площади). На силос и зеленый корм убрано 854,4 тыс. га (85% плана), собрано 20,29 млн т зеленой массы при урожайности 237,5 ц/га. Уборка кукурузы на зерно тоже продолжается: работы проведены на 65 тыс. га (30,4% плана), намолочено 446,7 тыс. т.

Картофель в сельхозорганизациях убрали с 96,8% площадей (24,3 тыс. га), накопано 691,1 тыс. т (урожайность - 284,3 ц/га). Сахарная свекла убрана с 48,6 тыс. га, что составляет 59% уборочной площади. Собрано 2,231 млн т при средней урожайности 458,9 ц/га. Сахаристость свеклы составляет 16,16%. Что касается овощей, белорусские аграрии провели уборочные работы на 4,59 тыс. га (76,5% от плана), собрано 104,3 тыс. т при урожайности 227,5 ц/га.

В Беларуси заготовлено 13,481 млн т сенажа (107%) и 17,376 млн т силоса (90,6%). Всего в этом году планируется получить 9,3 млн т кормовых единиц травяных кормов, причем наибольшая доля придется на Минскую и Брестскую области. К этому времени заготовлено 96% от плана.-0-