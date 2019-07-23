Белорусские аграрии намолотили более 1,5 млн т зерна

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские аграрии намолотили 1,539 млн т зерна, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 23 июля, аграриями Брестской области намолочено 531,4 тыс. т зерна, Минской - 308,3 тыс. т. В Гродненской и Гомельской областях намолочено 285,9 тыс. т и 236,8 тыс. т зерна соответственно, в Могилевской - 123,8 тыс. т, в Витебской, которая последней включилась в жатву, - 53,7 тыс. т.

Зерновые и зернобобовые убраны с 476 тыс. га, что составляет 22% от общей площади. Лидером по-прежнему является Брестская область, где убрано 42,8% площадей.

В среднем с одного гектара в этом году аграрии убирают 32,4 ц зерна.-0-