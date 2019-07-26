Белорусские аграрии намолотили более 2 млн т зерна

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские аграрии намолотили 2,127 млн т зерна, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 26 июля, аграриями Брестской области намолочено 722,7 тыс. т зерна, Минской - 446,3 тыс. т. В Гродненской и Гомельской областях намолочено 457,9 тыс. т и 264,4 тыс. т зерна соответственно, в Могилевской - 152,8 тыс. т, в Витебской, которая последней включилась в жатву, - 83,4 тыс. т.

Зерновые и зернобобовые (кроме кукурузы, гречихи и проса) убраны с 640,9 тыс. га, что составляет 29,6% от общей площади. Лидером по-прежнему является Брестская область, где убрано 58% площадей.

В среднем с одного гектара в этом году аграрии убирают 33,2 ц зерна.-0-