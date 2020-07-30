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30 июля 2020, 09:54

Белорусские аграрии намолотили более 2,1 млн т зерна

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы " Уборочная кампания"
В Минской области убрано уже 20% площадей зерновых и зернобобовых
Агропредприятие "Завидовское" Добрушского района первым в стране завершило уборку зерновых

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские аграрии намолотили более 2,1 млн т зерна, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 30 июля, зерновые и зернобобовые культуры убраны с 568,2 тыс. га, что составляет 25,9% запланированной площади. По темпам работ лидирует Гомельская область: там убрано 46,7% площадей от плана (158,9 тыс. га). В Брестской области убрано 41,5% площадей (140,1 тыс. га), Гродненской - 31,7% (100,9 тыс. га), Минской - 21,3% (103,2 тыс. га), Могилевской - 12,6% (42,5 тыс. га), Витебской - 5,97% (22,6 тыс. га).

Всего по стране намолочено 2 млн 169,2 тыс. т зерна при средней урожайности 38,2 ц/га (в 2019 году урожайность на аналогичную дату составляла 32,8 ц/га). В планах аграриев - собрать 8 млн т зерна в этом году.

Лен вытереблен на 23,8 тыс. га (48,8% уборочной площади). Второй укос трав в Беларуси проведен на 690,5 тыс. га (84,4% от плана). Заготовлено 619,8 тыс. т сена (61,4% от плана), 12,077 млн т сенажа (95,8%) и 498,4 тыс. т силоса (2,6%).

Всего в этом году планируется получить 9,3 млн т единиц травяных кормов, причем наибольшая доля придется на Минскую и Брестскую области. К этому времени заготовлено 40,8% от плана. Силоса планируется заготовить почти 19,2 млн т, сенажа - 12,6 млн т (в том числе в полимерную упаковку 1,1 млн т), сена - 1,01 млн т.-0-

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Министерство сельского хозяйства и продовольствия уборочная
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