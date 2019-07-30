Белорусские аграрии намолотили более 3 млн т зерна

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские аграрии по состоянию на 30 июля намолотили около 3 млн 100 тыс. т зерна, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Зерновые и зернобобовые (без кукурузы, гречихи и проса) убраны более чем на 945 тыс. га, что составляет 43,7% к уборочной площади. В лидерах Брестская область. Здесь убрано почти 75% площадей, аграрии положили в закрома более 922 тыс. т зерна. Темпы уборочной компании в этом регионе выше прошлогодних. К слову, урожайность тоже - 36,6 ц/га против 29,7 ц/га в 2018 году.

Аграрии Гродненской области убрали немногим более половины площадей (51,6%), намолотив при этом 658,6 тыс. т зерна. Урожайность в данном регионе также выше прошлогоднего показателя - 39,3 ц/га против (в 2018 году - 31,2 ц/га).

В тройке лидеров уборочной кампании Гомельская область. Здесь план по уборке зерновых и зернобобовых выполнен почти на 47%, намолот составил 356 тыс. т. Несмотря на то, что урожайность по сравнению с прошлым годом несколько выше (на 2,1 ц/га), этот показатель самый низкий по республике - 22,9 ц/га.

Всего в текущем году под зерновые и зернобобовые культуры (без учета кукурузы, гречихи и проса) отведено 2 млн 162 тыс. га. План поставок зерна в счет госзаказа составляет 815 тыс. т. На 30 июля это задание выполнено на 32% (261 тыс. т).

Продолжается в хозяйствах и уборка пивоваренного ячменя. В целом под эту культуру отведено чуть более 48 тыс. га. Уже убрано 21,4 тыс. га, или 44,4%. Намолочено при этом свыше 75 тыс. т, средняя урожайность составляет 35,1 ц/га.

В счет госзаказа планируется поставить 84,2 тыс. т пивоваренного ячменя. По данным на 30 июля, это задание выполнено почти на 8%.-0-