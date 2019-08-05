Мобильная версия
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
5 августа 2019, Пн
+17°C
Переменная облачность EUR 2.2796
USD 2.0553
RUB 3.1743
Главное
Во время совещания Лукашенко провел с руководством Совета Министров совещание по экономическим вопросам
Президент
Ермошина назвала возможную дату выборов Президента Беларуси - 30 августа 2020 года
Общество
Белорусские аграрии намолотили более 4,5 млн т зерна
Экономика
Беспроцентная рассрочка до 10 лет от застройщика: идет отсчет последнего месяца
Общество
Правила пользования электросамокатами в Беларуси с ближайшее время регламентируют
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Девять наград завоевали белорусы на молодежном ЧМ по гребле на байдарках и каноэ в Румынии
10:26 Спорт
Пресс-конференция о развитии профобразования в Беларуси пройдет сегодня в БЕЛТА
10:26 Общество
Белорусские борцы завоевали четыре награды на юношеском ЧМ в Софии
10:22 Спорт
Беларусь и Узбекистан будут сотрудничать в сфере адаптации к изменению климата и управления отходами
10:19 Общество
Лукашенко направил поздравление к 25-летию образования Управления делами Президента Беларуси
10:11 Президент
В Жлобинском районе уничтожили 2,5 т конопли
10:04 Происшествия
В Минской области на торги со стартовой ценой в одну базовую выставлено 19 объектов недвижимости
10:02 Регионы
Мини-ГЭС "Алешино" в Поставском районе продается через аукцион
09:54 Регионы
Белорусские аграрии намолотили более 4,5 млн т зерна
09:44 Экономика
Ученые могут защитить кандидатские и докторские диссертации по судебно-экспертной деятельности
09:27 Общество
Япония создаст в 2020 году космическое подразделение сил самообороны
09:23 В мире
Легковушка врезалась в автомобиль ГАИ в Лепельском районе
09:16 Происшествия
Пожар в торговом центре Баку потушен
09:16 В мире
ДОСЬЕ: Репин и Беларусь: к 175-летию художника
09:03 Культура
Правила пользования электросамокатами в Беларуси с ближайшее время регламентируют
09:01 Общество
Деревянные скульптуры по произведениям Якуба Коласа и Ивана Мележа создадут на пленэре в Лясковичах
08:44 Культура
Молодежный IT-форум Беларуси и Узбекистана начинает работу в Минске
08:38 Общество
Не менее 17 человек погибли при взрыве в Каире
08:25 В мире
Девять человек погибли в горах Китая из-за дождей
08:24 В мире
Картина выходных: интегрированные структуры в АПК, новые правила ввоза товаров из-за границы и температурные минимумы
08:00 Общество
Все новости
Темы
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Уборочная кампания Уборочная кампания
Вступительная кампания - 2019 Вступительная кампания - 2019
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Детский отдых Детский отдых
Прямые телефонные линии власти с населением Прямые телефонные линии власти с населением
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Белорусские аграрии намолотили более 4,5 млн т зерна

Экономика 05.08.2019 | 09:44
Фото из архива
Фото из архива
Уборочная кампания Новости темы Уборочная кампания
Другие темы

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские аграрии намолотили 4,597 млн т зерна, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По состоянию на 5 августа зерновые и зернобобовые (без кукурузы, гречихи и проса) убраны более чем на 1,4 млн га, что составляет 65,8% к уборочной площади. В лидерах Брестская область: здесь убрано 91,5% площадей, аграрии положили в закрома более 1,1 млн т зерна. Темпы уборочной компании в этом регионе выше прошлогодних. К слову, урожайность тоже - 36 ц/га против 29,6 ц/га в 2018 году.

Аграрии Гродненской области убрали 75,9% площадей, намолотив при этом 948 тыс. т зерна. Урожайность в данном регионе также выше прошлогоднего показателя - 38,4 ц/га (в 2018 году - 30 ц/га).

В Минской области убрано 63,7% площадей. Аграрии намолотили более 1,1 млн т зерна при урожайности 34,8 ц/га (в 2018 году - 29,3 ц/га).

В Гомельской области план по уборке зерновых и зернобобовых выполнен на 63,6%, намолот составил 479 тыс. т. Несмотря на то, что урожайность по сравнению с прошлым годом несколько выше (на 2,5 ц/га), этот показатель самый низкий по стране - 22,7 ц/га.

Аграрии Могилевской области убрали 60,4% площадей, намолотив при этом 488 тыс. т (урожайность 25,8 ц/га). Витебская область включилась в жатву последней: там убрано 41,8% площадей, намолочено 461,7 тыс. т зерна (урожайность 31,3 ц/га).

Всего в текущем году под зерновые и зернобобовые культуры (без учета кукурузы, гречихи и проса) отведено 2 млн 162 тыс. га. План поставок зерна в счет госзаказа составляет 815 тыс. т. На 5 августа это задание выполнено на 50,4% (410,7 тыс. т).

Продолжается в хозяйствах и уборка пивоваренного ячменя. В целом под эту культуру отведено чуть более 48 тыс. га. Уже убрано 25,7 тыс. га, или 53,4%. Намолочено при этом свыше 91 тыс. т, средняя урожайность составляет 35,5 ц/га. В счет госзаказа планируется поставить 84,2 тыс. т пивоваренного ячменя. По данным на 5 августа, это задание выполнено на 21,7%.-0-

Аграрии планируют завершить уборку зерновых в течение 10-12 днейАграрии планируют завершить уборку зерновых в течение 10-12 дней
"Аграрии не планируют растягивать уборку, - подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько. - Мы уже перешли 4-миллионный экватор, убрано 60% площадей. Задача, которая стоит перед аграриями, - собрать урожай, который есть на полях. Мы рассчитываем, что за 10-12 дней хлеб будет убран".

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
сельское хозяйство, уборочная
Версия для печати
Новости рубрики Экономика
К списку
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.2796 BYN 2.285 BYN 2.295 BYN
USD
2.0553 BYN 2.058 BYN 2.065 BYN
RUB
3.1743 BYN 3.142 BYN 3.17 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Фестиваль "Рок за Бобров" прошел под Минском
Все видео

Фотоновости

Суперфинал XII чемпионата Республики Беларусь по пляжному футболу проходит в Гродно
Все фото

Инфографика

Белорусская железная дорога История Белорусской железной дороги насчитывает почти 157 лет: 27 декабря 1862 года открыто движение на первом железнодорожном участке Гродно-Поречье (в рамках Санкт-Петербургско-Варшавской магистрали).
Вся инфографика
Президент
Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко От молочных комплексов до IT-проектов - какие перспективы видит Беларусь в сотрудничестве с Узбекистаном
Лукашенко направил поздравление к 25-летию образования Управления делами Президента Беларуси
Лукашенко выразил соболезнования Президенту и народу США в связи с жертвами массовых расстрелов в Эль-Пасо и Дейтоне
Политика
Фото из архива Беларусь призывает предпринять максимум усилий для предотвращения размещения ракет средней и меньшей дальности на Европейском континенте
МИД Беларуси осудил стрельбу в Техасе и Огайо
Кравченко отметил активную работу Гибб по расширению белорусско-британского взаимодействия
Происшествия
Фото УВД Гомельского облисполкома В Жлобинском районе уничтожили 2,5 т конопли
Легковушка врезалась в автомобиль ГАИ в Лепельском районе
Авария со смертельным исходом произошла в Барановичском районе
Общество
Фото из архива Беларусь и Узбекистан будут сотрудничать в сфере адаптации к изменению климата и управления отходами
Пресс-конференция о развитии профобразования в Беларуси пройдет сегодня в БЕЛТА
Ученые могут защитить кандидатские и докторские диссертации по судебно-экспертной деятельности
Регионы
Фото из архива Минская область намолотила 1 млн т зерна
В Минской области на торги со стартовой ценой в одну базовую выставлено 19 объектов недвижимости
Мини-ГЭС "Алешино" в Поставском районе продается через аукцион
Спорт
Фото ФК "Шахтер" "Славия" и "Шахтер" стали последними четвертьфиналистами Кубка Беларуси
Девять наград завоевали белорусы на молодежном ЧМ по гребле на байдарках и каноэ в Румынии
Белорусские борцы завоевали четыре награды на юношеском ЧМ в Софии
Технологии
Фото из архива Молодежный IT-форум Беларуси и Узбекистана откроется 5 августа в Минске
Instagram и WhatsApp получат новые названия
Беспилотник на солнечной энергии совершил первый полет в Китае
Культура
Памятник Илье Репину в Здравнево ДОСЬЕ: Репин и Беларусь: к 175-летию художника
Деревянные скульптуры по произведениям Якуба Коласа и Ивана Мележа создадут на пленэре в Лясковичах
ФОТОРЕПОРТАЖ: "Рок за Бобров" прошел на аэродроме "Боровая"
В мире
Фото Rawstory Стрелок из Огайо убил свою сестру и ее бойфренда
Япония создаст в 2020 году космическое подразделение сил самообороны
Пожар в торговом центре Баку потушен
Калейдоскоп
Фото Pixabay Гороскоп на неделю с 5 по 11 августа
В Санкт-Петербурге при ремонте трамвайных путей нашли шведский город
Пик звездопада Персеиды ожидается с 12 на 13 августа
Все круглые столы
Круглый стол Диана Подлесская,
Ирина Целиковец,
Александр Стукан,
Анатолий Звездин,
Павел Астапеня,
Виктор Шанюкевич,
Татьяна Недерева-Архипец 23 июля Государственное регулирование риелторской деятельности: как соблюсти баланс интересов? Круглый стол Олег Токун,
Татьяна Кудевич,
Наталья Непевная,
Лора Ункуца 14 июня Современные тенденции рынка труда Круглый стол Александр Попков,
Татьяна Конончук,
Зенон Гришкевич,
Игорь Голубицкий,
Григорий Василевич,
Татьяна Вертинская 29 мая Местное самоуправление: на пути к совершенствованию Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Сергей Касперович,
Валерий Голубовский,
Александр Ивченко,
Никита Ключник 5 августа, 12:00 Подготовка кадров для инновационной экономики. Развитие профессионального образования и движения WorldSkills в Беларуси Пресс-конференция Михаил Портной,
Анатолий Котов,
Кузьма Лесняк,
Филипп Гулый 25 июля Значение II Европейских игр для Беларуси: имидж, туризм, инфраструктура Пресс-конференция Александр Шкиренко,
Андрей Мурашов,
Сергей Касперович,
Сергей Бобриков,
Игорь Мартынов 25 июля Об изменении законов по вопросам военной службы Пресс-конференция Артур Карпович,
Виолетта Брезовская,
Инна Гаврильчик,
Павел Филиппов,
Екатерина Диско 25 июля Тенденции развития торговой отрасли в Беларуси Пресс-конференция Игорь Старовойтов,
Валентина Масловская,
Инна Селивон,
Татьяна Лукьянчикова 24 июля Законодательное регулирование современных трудовых отношений. Новации Трудового кодекса
Пресс-центр
Пресс-конференция Сергей Касперович,
Валерий Голубовский,
Александр Ивченко,
Никита Ключник 5 августа, 12:00 Подготовка кадров для инновационной экономики. Развитие профессионального образования и движения WorldSkills в Беларуси Пресс-конференция Михаил Портной,
Анатолий Котов,
Кузьма Лесняк,
Филипп Гулый 25 июля Значение II Европейских игр для Беларуси: имидж, туризм, инфраструктура Пресс-конференция Александр Шкиренко,
Андрей Мурашов,
Сергей Касперович,
Сергей Бобриков,
Игорь Мартынов 25 июля Об изменении законов по вопросам военной службы Пресс-конференция Артур Карпович,
Виолетта Брезовская,
Инна Гаврильчик,
Павел Филиппов,
Екатерина Диско 25 июля Тенденции развития торговой отрасли в Беларуси Пресс-конференция Игорь Старовойтов,
Валентина Масловская,
Инна Селивон,
Татьяна Лукьянчикова 24 июля Законодательное регулирование современных трудовых отношений. Новации Трудового кодекса
Газета 7 дней
Марафон безопасности
Ноу-хау «Великого камня»
Я бы в армию пошел...
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Игорь МАРЗАЛЮК. От монарха к Президенту: институт главы государства в Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Найти и обезопасить в интернет-пространстве
Владимир БОЖАНОВ. Наше будущее: человек или искусственный интеллект?
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2019
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия