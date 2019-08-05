Белорусские аграрии намолотили более 4,5 млн т зерна

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские аграрии намолотили 4,597 млн т зерна, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По состоянию на 5 августа зерновые и зернобобовые (без кукурузы, гречихи и проса) убраны более чем на 1,4 млн га, что составляет 65,8% к уборочной площади. В лидерах Брестская область: здесь убрано 91,5% площадей, аграрии положили в закрома более 1,1 млн т зерна. Темпы уборочной компании в этом регионе выше прошлогодних. К слову, урожайность тоже - 36 ц/га против 29,6 ц/га в 2018 году.

Аграрии Гродненской области убрали 75,9% площадей, намолотив при этом 948 тыс. т зерна. Урожайность в данном регионе также выше прошлогоднего показателя - 38,4 ц/га (в 2018 году - 30 ц/га).

В Минской области убрано 63,7% площадей. Аграрии намолотили более 1,1 млн т зерна при урожайности 34,8 ц/га (в 2018 году - 29,3 ц/га).

В Гомельской области план по уборке зерновых и зернобобовых выполнен на 63,6%, намолот составил 479 тыс. т. Несмотря на то, что урожайность по сравнению с прошлым годом несколько выше (на 2,5 ц/га), этот показатель самый низкий по стране - 22,7 ц/га.

Аграрии Могилевской области убрали 60,4% площадей, намолотив при этом 488 тыс. т (урожайность 25,8 ц/га). Витебская область включилась в жатву последней: там убрано 41,8% площадей, намолочено 461,7 тыс. т зерна (урожайность 31,3 ц/га).

Всего в текущем году под зерновые и зернобобовые культуры (без учета кукурузы, гречихи и проса) отведено 2 млн 162 тыс. га. План поставок зерна в счет госзаказа составляет 815 тыс. т. На 5 августа это задание выполнено на 50,4% (410,7 тыс. т).

Продолжается в хозяйствах и уборка пивоваренного ячменя. В целом под эту культуру отведено чуть более 48 тыс. га. Уже убрано 25,7 тыс. га, или 53,4%. Намолочено при этом свыше 91 тыс. т, средняя урожайность составляет 35,5 ц/га. В счет госзаказа планируется поставить 84,2 тыс. т пивоваренного ячменя. По данным на 5 августа, это задание выполнено на 21,7%.-0-